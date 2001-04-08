Панюшина (Хуружевская) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшина (Хуружевская) Зоя Михайловна

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Место рождения

Ставропольский край, Курской район, с.Ольгино

Дата рождения

02.06.1924

Дата смерти

08.04.2001

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1924

Отец: Хуружевский Михаил Николаевич

Мать: Хуружевская Татьяна Ивановна

Ставропольский край, Курской район, с.Ольгино
Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
1948

Муж: Панюшин Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
14.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшин Константин Матвеевич

Россия
Рождение ребёнка
25.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшин Константин Матвеевич

Россия
Рождение ребёнка
08.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшин Константин Матвеевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
08.04.2001
Россия, г.Хабаровск
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