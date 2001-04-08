Панюшина (Хуружевская) Зоя Михайловна
Место рожденияСтавропольский край, Курской район, с.Ольгино
Дата рождения02.06.1924
Дата смерти08.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1924
Ставропольский край, Курской район, с.Ольгино
Рождение ребёнка
Около 1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
14.07.1949
Россия
Рождение ребёнка
25.05.1952
Россия
Рождение ребёнка
08.11.1954
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
08.04.2001
Россия, г.Хабаровск