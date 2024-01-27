Червотюк ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червотюк ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Червотюк Марк Федорович

Отец ребёнка: Червотюк Федор

Рождение ребёнка
1896

Сын: Червотюк Василий Федорович

Отец ребёнка: Червотюк Федор

Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Панюшина Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Червотюк Федор

Россия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Червотюк Яков Федорович

Отец ребёнка: Червотюк Федор

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Нешта Мария Федоровна

Отец ребёнка: Червотюк Федор

Смерть
Неизвестно
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