Червотюк ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Червотюк Федор
Рождение ребёнка
1896
Сын: Червотюк Василий Федорович
Отец ребёнка: Червотюк Федор
Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Панюшина Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Червотюк Федор
Россия
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Червотюк Федор
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Нешта Мария Федоровна
Отец ребёнка: Червотюк Федор
Смерть
Неизвестно