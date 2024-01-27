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Червотюк Василий Федорович

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Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н, Степное

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Червотюк Федор

Мать: Червотюк ?

Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пархоменко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Червотюк Варвара Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: ?

Мать ребёнка: Червотюк ?

Рождение ребёнка
1927

Сын: ?

Мать ребёнка: Червотюк ?

Рождение ребёнка
1940

Сын: Червотюк Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Червотюк Варвара Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червотюк ?

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: ВОВ, пропал без вести
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