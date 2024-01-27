Червотюк Василий Федорович
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н, Степное
Дата рождения1896
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Червотюк Федор
Мать: Червотюк ?
Ставропольский край, Степновский р-н, Степное
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пархоменко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Червотюк Варвара Ефимовна
Россия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: ?
Мать ребёнка: Червотюк ?
Рождение ребёнка
1927
Сын: ?
Мать ребёнка: Червотюк ?
Рождение ребёнка
1940
Сын: Червотюк Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Червотюк Варвара Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Червотюк ?
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: ВОВ, пропал без вести