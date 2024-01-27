Пархоменко (Червотюк) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Червотюк) Мария Васильевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Червотюк Василий Федорович

Мать: Червотюк Варвара Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
1949

Сын: Пархоменко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Николаевич

Смерть
1994
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