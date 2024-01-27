Пархоменко (Червотюк) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1925
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Россия
Рождение ребёнка
1949
Сын: Пархоменко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Николаевич
Смерть
1994