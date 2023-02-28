Поляков Игнат Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти05.03.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Поляков Лука Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Полякова Варвара Сильвестровна
Рождение ребёнка
12.12.1859 ст.
Сын: Поляков Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1900 ст.