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Поляков Игнат Лукич

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Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

05.03.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Поляков Лука Дмитриевич

Мать: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Поляков Игнат Игнатьевич

Мать ребёнка: Полякова Варвара Сильвестровна

Рождение ребёнка
12.12.1859 ст.

Сын: Поляков Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Варвара Сильвестровна

Смерть
05.03.1900 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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