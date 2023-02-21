Полякова Варвара Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Игнат Лукич
Смерть
13.01.1846 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от горячки