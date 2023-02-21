Полякова Варвара Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Варвара Сильвестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Поляков Игнат Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Игнат Лукич

Смерть
13.01.1846 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от горячки
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