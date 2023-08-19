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Поляков Петр Игнатьевич

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

16.08.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Поляков Игнат Лукич

Мать: Полякова Варвара Сильвестровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.1859 ст.

Сын: Поляков Пуд Петрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна

незаконнорожденный, родился за 1 месяц до бракосочетания своей матери
Бракосочетание
13.02.1859 ст.

Жена: Полякова Мария Захаровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.

Сын: Поляков Максим Петрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.

Сын: Поляков Савелий Петрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1874 ст.

Сын: Поляков Савва Петрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна

1. Либо неверно вычислена дата рождения 2. Либо мама его не Мария Захаровна, ибо она скончалась за 10 лет до рождения Саввы 3. Либо неверна дата кончины Марии Захаровны
Смерть
16.08.1918 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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