Поляков Петр Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти16.08.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
04.01.1859 ст.
Сын: Поляков Пуд Петрович
Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна
незаконнорожденный, родился за 1 месяц до бракосочетания своей матери
Бракосочетание
13.02.1859 ст.
Жена: Полякова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.
Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.
Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1874 ст.
Мать ребёнка: Полякова Мария Захаровна
1. Либо неверно вычислена дата рождения 2. Либо мама его не Мария Захаровна, ибо она скончалась за 10 лет до рождения Саввы 3. Либо неверна дата кончины Марии Захаровны
Смерть
16.08.1918 ст.