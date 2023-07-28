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Полякова (Мельникова) Мария Захаровна

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.04.1841 ст.

Дата смерти

10.10.1862

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1841 ст.

Отец: Мельников Захар Никифорович

Мать: не указана

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.1859 ст.

Сын: Поляков Пуд Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич

незаконнорожденный, родился за 1 месяц до бракосочетания своей матери
Бракосочетание
13.02.1859 ст.

Муж: Поляков Петр Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.

Сын: Поляков Максим Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.

Сын: Поляков Савелий Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич

Смерть
10.10.1862
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от горячки
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1874 ст.

Сын: Поляков Савва Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич

1. Либо неверно вычислена дата рождения 2. Либо мама его не Мария Захаровна, ибо она скончалась за 10 лет до рождения Саввы 3. Либо неверна дата кончины Марии Захаровны