Полякова (Мельникова) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения02.04.1841 ст.
Дата смерти10.10.1862
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1841 ст.
Отец: Мельников Захар Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1859 ст.
Сын: Поляков Пуд Петрович
Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич
незаконнорожденный, родился за 1 месяц до бракосочетания своей матери
Бракосочетание
13.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.
Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.06.1862 ст.
Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич
Смерть
10.10.1862
от горячки
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1874 ст.
Отец ребёнка: Поляков Петр Игнатьевич
1. Либо неверно вычислена дата рождения 2. Либо мама его не Мария Захаровна, ибо она скончалась за 10 лет до рождения Саввы 3. Либо неверна дата кончины Марии Захаровны