Мельников Захар Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1841 ст.
Дочь: Полякова Мария Захаровна
Мать ребёнка: Мельникова Матрена
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно