Мельников Захар Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Захар Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1841 ст.

Дочь: Полякова Мария Захаровна

Мать ребёнка: Мельникова Матрена

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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