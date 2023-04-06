Поляков Петр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Поляков Игнат Лукич
Бракосочетание
08.11.1863 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1864 ст.
Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
01.03.1866 ст.
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
27.06.1867 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
02.09.1868 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна
Смерть
Неизвестно