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Поляков Петр Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Поляков Игнат Лукич

Мать: Полякова Мавра Никифоровна

Бракосочетание
08.11.1863 ст.

Жена: Полякова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
01.10.1864 ст.

Сын: Поляков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1866 ст.

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.06.1867 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.09.1868 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Полякова Ирина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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