Полякова (Фокина) Мавра Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти13.11.1905 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Фокин Никифор Макатьевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Бракосочетание
30.03.1846 ст.
Муж: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
14.09.1848 ст.
Дочь: Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
09.12.1850 ст.
Дочь: Лукия Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
13.11.1852 ст.
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
08.04.1856 ст.
Сын: Поляков Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
19.05.1857 ст.
Сын: Поляков Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
10.09.1858 ст.
Дочь: София Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
12.12.1859 ст.
Сын: Поляков Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
10.03.1861 ст.
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Рождение ребёнка
01.06.1864 ст.
Сын: Поляков Кирилл Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич
Смерть
13.11.1905 ст.