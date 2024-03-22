Полякова (Фокина) Мавра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Фокина) Мавра Никифоровна

Место рождения

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

13.11.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Фокин Никифор Макатьевич

Мать: не указана

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Поляков Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Бракосочетание
30.03.1846 ст.

Муж: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.09.1848 ст.

Дочь: Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.12.1850 ст.

Дочь: Лукия Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.11.1852 ст.

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.1856 ст.

Сын: Поляков Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.05.1857 ст.

Сын: Поляков Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.09.1858 ст.

Дочь: София Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.12.1859 ст.

Сын: Поляков Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.03.1861 ст.

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Поляков Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Рождение ребёнка
01.06.1864 ст.

Сын: Поляков Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Лукич

Смерть
13.11.1905 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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