Фокина Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Полякова (Фокина) Мавра Никифоровна
Отец ребёнка: Фокин Никифор Игнатьевич
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1833
Дочь: Петрова (Фокина) Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Фокин Никифор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Фокин Никифор Игнатьевич