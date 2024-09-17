Фокина Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1798 по 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Никифор Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Полякова (Фокина) Мавра Никифоровна

Отец ребёнка: Фокин Никифор Игнатьевич

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1833

Дочь: Петрова (Фокина) Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Фокин Никифор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фокин Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Фокин Никифор Игнатьевич

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