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Фокин Никифор Игнатьевич

Место рождения

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

С 1798 по 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Полякова (Фокина) Мавра Никифоровна

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Андреевна

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1833

Дочь: Петрова (Фокина) Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фокин Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Фокина Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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