Фокин Никифор Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1798 по 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Полякова (Фокина) Мавра Никифоровна
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1833
Дочь: Петрова (Фокина) Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Фокина Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно