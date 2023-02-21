Полякова (Спиридонова) Мариамна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Спиридонова) Мариамна Тимофеевна

Полякова (Спиридонова) Мариамна Тимофеевна

Место рождения

Енисейская губерния, Росийская Империя

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

17.03.1841 ст.

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1822 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Спиридонов Тимофей Федорович

Мать: не указана

Енисейская губерния, Росийская Империя
Бракосочетание
01.07.1817 ст.

Муж: Поляков Лука Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Поляков Игнат Лукич

Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Поляков Арсений Лукич

Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Агриппина Лукинична

Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Поляков Ефим Лукич

Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Поляков Филат Лукич

Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Поляков Феоктист Лукич

Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.10.1830 ст.

Дочь: Тайлакова Зиновея Лукинична

Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
17.03.1841 ст.
от чахотки
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