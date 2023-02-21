Полякова (Спиридонова) Мариамна Тимофеевна
Место рожденияЕнисейская губерния, Росийская Империя
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти17.03.1841 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Спиридонов Тимофей Федорович
Енисейская губерния, Росийская Империя
Бракосочетание
01.07.1817 ст.
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Поляков Игнат Лукич
Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Агриппина Лукинична
Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Поляков Ефим Лукич
Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Поляков Филат Лукич
Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.10.1830 ст.
Дочь: Тайлакова Зиновея Лукинична
Отец ребёнка: Поляков Лука Дмитриевич
Смерть
17.03.1841 ст.
от чахотки