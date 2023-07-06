Спиридонов Тимофей Федорович
Место рожденияЕнисейская губерния, Российская Империя
Дата рождения10.06.1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1774 ст.
Отец: Спиридонов Федор Федорович
Мать: не указана
Енисейская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Полякова Мариамна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Енисейская губерния, Росийская Империя
Смерть
Неизвестно