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Спиридонов Тимофей Федорович

Место рождения

Енисейская губерния, Российская Империя

Дата рождения

10.06.1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1774 ст.

Отец: Спиридонов Федор Федорович

Мать: не указана

Енисейская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Полякова Мариамна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Енисейская губерния, Росийская Империя
Смерть
Неизвестно