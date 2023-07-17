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Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Место рождения

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Владимир

Мать: Воробьева Пелагея?

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Воробьев Василий Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Воробьев Тихон Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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