Воробьев Степан (Стефан) Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Владимир
Мать: Воробьева Пелагея?
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1903
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Воробьев Тихон Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1912
Сын: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно