Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)

Место рождения

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.04.1912

Дата смерти

01.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1912

Отец: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Мать: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1936

Дочь: Воробьева Римма Георгиевна

Мать ребёнка: Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Воробьев Николай Егорович

Мать ребёнка: Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.03.1986
Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

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