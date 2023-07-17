Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)
Место рождения
Дата рождения04.04.1912
Дата смерти01.03.1986
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1912
Рождение ребёнка
28.09.1936
Дочь: Воробьева Римма Георгиевна
Мать ребёнка: Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1938
Сын: Воробьев Николай Егорович
Мать ребёнка: Воробьева (Усачева) Прасковья Ивановна
Смерть
01.03.1986