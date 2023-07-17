Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Место рождения

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Шемонаев Михаил Родионович?

Мать: Шемонаева Феодосия?

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Воробьев Василий Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Воробьев Тихон Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1954

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