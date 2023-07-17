Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1954
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Шемонаев Михаил Родионович?
Мать: Шемонаева Феодосия?
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)
Отец ребёнка: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1903
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Воробьев Тихон Степанович (Стефанович)
Отец ребёнка: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович
Рождение ребёнка
04.04.1912
Сын: Воробьев Егор (Георгий) Степанович (Стефанович)
Отец ребёнка: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович
Смерть
1954