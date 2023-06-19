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Воробьев Василий Степанович (Стефанович)

Место рождения

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Мать: Воробьева Елена Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно