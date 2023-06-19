Воробьев Василий Степанович (Стефанович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Рождение ребёнка
01.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно