Воробьева Пелагея? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Пелагея?

Воробьева Пелагея?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Отец ребёнка: Воробьев Владимир

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Владимир

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.