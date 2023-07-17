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Воробьев Иван Степанович (Стефанович)

Место рождения

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Воробьев Степан (Стефан) Владимирович

Мать: Воробьева (Шемонаева) Елена Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1928

Дочь: Козырева (Воробьева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Воробьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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