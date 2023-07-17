Воробьев Иван Степанович (Стефанович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1928
Дочь: Козырева (Воробьева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1933
Мать ребёнка: Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно