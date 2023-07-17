Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плеханов Михаил
Мать: Плеханова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1928
Дочь: Козырева (Воробьева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)
Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1933
Отец ребёнка: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)
Смерть
Неизвестно