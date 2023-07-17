Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Плеханова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плеханов Михаил

Мать: Плеханова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)

Рождение ребёнка
20.05.1928

Дочь: Козырева (Воробьева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Воробьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Степанович (Стефанович)

Смерть
Неизвестно

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