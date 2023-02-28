Никифор Иванов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1805 и 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1809
Отец: Иван Осипов
Мать: Прасковья Собакинной
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Агафья Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Агафья Абрамова
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1839
Сын: Иванов Родион Никифорович
Мать ребёнка: Агафья Абрамова
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Мать ребёнка: Агафья Абрамова
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Мать ребёнка: Агафья Абрамова
Смерть
Неизвестно