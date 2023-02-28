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Никифор Иванов

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Между 1805 и 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1809

Отец: Иван Осипов

Мать: Прасковья Собакинной

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иванов Яков Никифорович

Мать ребёнка: Агафья Абрамова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иванов Павел Никифоров

Мать ребёнка: Агафья Абрамова

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1839

Сын: Иванов Родион Никифорович

Мать ребёнка: Агафья Абрамова

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Сын: Иванов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Агафья Абрамова

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Сын: Иванов Федор Никифорович

Мать ребёнка: Агафья Абрамова

Смерть
Неизвестно
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