Агафья Абрамова
Место рожденияСаратовская Губерния
Дата рожденияМежду 1809 и 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1809 и 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1839
Сын: Иванов Родион Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно