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Агафья Абрамова

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Место рождения

Саратовская Губерния

Дата рождения

Между 1809 и 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иванов Яков Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иванов Павел Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1839

Сын: Иванов Родион Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Сын: Иванов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Сын: Иванов Федор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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