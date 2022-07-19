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Иванов Павел Никифоров

Место рождения

Саратовская Губерния

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1805 и 1809 г.р.

Мать

Между 1809 и 1812 г.р.

Жена

Между 1830 и 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Никифор Иванов

Мать: Агафья Абрамова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексий Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иванов Никонор

Мать ребёнка: Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Иванов Григорий Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Осипова

Смерть
Неизвестно

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