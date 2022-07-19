Иванов Павел Никифоров
Место рожденияСаратовская Губерния
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Никифор Иванов
Мать: Агафья Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иванов Никонор
Мать ребёнка: Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Авдотья Осипова
Смерть
Неизвестно