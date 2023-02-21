Иванов Никонор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Иванов Павел Никифоров
Мать: Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Иванов ?
Мать ребёнка: Татиана Романова
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: ?
Мать ребёнка: Татиана Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Татиана Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана Романова
Смерть
Неизвестно