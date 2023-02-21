Иванов Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Никонор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Между 1830 и 1831 г.р.

Жена

Дети

Около 1892 г.р.
Около 1898 г.р.

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Иванов Павел Никифоров

Мать: Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Татиана Романова

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: ?

Мать ребёнка: Татиана Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Татиана Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана Романова

Смерть
Неизвестно
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