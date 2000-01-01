Татиана Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татиана Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Около 1892 г.р.
Около 1898 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Никонор

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Никонор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Иванов Никонор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Никонор

Смерть
Неизвестно
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