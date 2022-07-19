Авдотья Осипова
Место рожденияСаратовская Губерния
Дата рожденияМежду 1830 и 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Павел Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иванов Никонор
Отец ребёнка: Иванов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Иванов Павел Никифоров
Смерть
Неизвестно