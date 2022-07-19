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Авдотья Осипова

Место рождения

Саратовская Губерния

Дата рождения

Между 1830 и 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексий Павлов

Отец ребёнка: Иванов Павел Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Павел Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иванов Никонор

Отец ребёнка: Иванов Павел Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Иванов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Иванов Павел Никифоров

Смерть
Неизвестно

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