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Иванов Григорий Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Между 1830 и 1831 г.р.

Жена

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Иванов Павел Никифоров

Мать: Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Иулитта

Мать ребёнка: Агрипина Фокова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Агрипина Фокова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Агрипина Фокова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Агрипина Фокова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Мать ребёнка: Агрипина Фокова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: ?

Мать ребёнка: Агрипина Фокова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Фокова

Смерть
Неизвестно
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