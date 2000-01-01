Иванов Григорий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Иванов Павел Никифоров
Мать: Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Иулитта
Мать ребёнка: Агрипина Фокова
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Мать ребёнка: Агрипина Фокова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: ?
Мать ребёнка: Агрипина Фокова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Фокова
Смерть
Неизвестно