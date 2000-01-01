Иванов Иван Никифорович
Место рожденияСаратовская Губерния
Дата рожденияМежду 1840 и 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1841
Отец: Никифор Иванов
Мать: Агафья Абрамова
Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иванов Иосиф
Мать ребёнка: Харитина Михайлова?
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Харитина Михайлова?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Харитина Михайлова?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иванов Петр
Мать ребёнка: Харитина Михайлова?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Феодор
Мать ребёнка: Харитина Михайлова?
Смерть
Неизвестно