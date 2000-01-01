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Иванов Иван Никифорович

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Место рождения

Саратовская Губерния

Дата рождения

Между 1840 и 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1841

Отец: Никифор Иванов

Мать: Агафья Абрамова

Саратовская Губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иванов Иосиф

Мать ребёнка: Харитина Михайлова?

Рождение ребёнка
1876

Сын: Иванов Василий Иванов

Мать ребёнка: Харитина Михайлова?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Харитина Михайлова?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванов Петр

Мать ребёнка: Харитина Михайлова?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Феодор

Мать ребёнка: Харитина Михайлова?

Смерть
Неизвестно
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