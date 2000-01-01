Харитина Михайлова?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иванов Иосиф
Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иванов Петр
Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Феодор
Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно