Харитина Михайлова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Михайлова?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Иванов Иосиф

Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Иванов Василий Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванов Петр

Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Феодор

Отец ребёнка: Иванов Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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