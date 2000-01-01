Иванов Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1844 и 1845
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845
Отец: Никифор Иванов
Мать: Агафья Абрамова
Рождение ребёнка
08.03.1871
Сын: Иванов Алексий
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1881
Дочь: Васильев Параскева Феодорова
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Иванов ?
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Мария Феодорова
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Иванов Никифор?
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Иванов Павел Федоров
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Яким Федоров
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Василиса Никитина?
Смерть
После 1917