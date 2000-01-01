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Иванов Федор Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1844 и 1845

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

Между 1805 и 1809 г.р.

Мать

Между 1809 и 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845

Отец: Никифор Иванов

Мать: Агафья Абрамова

Рождение ребёнка
08.03.1871

Сын: Иванов Алексий

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Между 1876 и 1881

Дочь: Васильев Параскева Феодорова

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Иванов Василий Федорович

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Мария Феодорова

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Иванов Симеон Феодоров

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Иванов Никифор?

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Иванов Павел Федоров

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Яким Федоров

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Василиса Никитина?

Смерть
После 1917
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