Иванов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1844 и 1845 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

Около 1901 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1913 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Иванов Федор Никифорович

Мать: Василиса Никитина?

Бракосочетание
1898

Жена: Иустиния Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Иустиния Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: ?

Мать ребёнка: Иустиния Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Иустиния Самсонова

Смерть
Неизвестно
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