Иванов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Иванов Федор Никифорович
Мать: Василиса Никитина?
Бракосочетание
1898
Жена: Иустиния Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Иванов ?
Мать ребёнка: Иустиния Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: ?
Мать ребёнка: Иустиния Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Иванов ?
Мать ребёнка: Иустиния Самсонова
Смерть
Неизвестно