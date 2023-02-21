Василиса Никитина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Никитина?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1871

Сын: Иванов Алексий

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Между 1876 и 1881

Дочь: Васильев Параскева Феодорова

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Иванов ?

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Иванов Василий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Мария Феодорова

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Иванов Симеон Феодоров

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Иванов Никифор?

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Иванов Павел Федоров

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Яким Федоров

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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