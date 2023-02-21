Василиса Никитина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1871
Сын: Иванов Алексий
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1881
Дочь: Васильев Параскева Феодорова
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Иванов ?
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Мария Феодорова
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Иванов Никифор?
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Иванов Павел Федоров
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Яким Федоров
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Иванов Федор Никифорович
Смерть
Неизвестно