Васильев (Иванова) Параскева Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев (Иванова) Параскева Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1876 и 1881

Дата смерти

Между 1918 и 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1881

Отец: Иванов Федор Никифорович

Мать: Василиса Никитина?

Рождение ребёнка
21.03.1897

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин

Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.05.1901

Сын: Васильев Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин

Казахская ССР, Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1905

Дочь: Пономарев Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин

Рождение ребёнка
15.09.1907

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин

Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Васильев Феодор

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин

Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин

Станица Щучинская, Российская империя
Смерть
Между 1918 и 1920
Щучинск, Акмолинская, Казакстан
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