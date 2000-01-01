Васильев (Иванова) Параскева Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1876 и 1881
Дата смертиМежду 1918 и 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1881
Отец: Иванов Федор Никифорович
Мать: Василиса Никитина?
Рождение ребёнка
21.03.1897
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин
Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.05.1901
Сын: Васильев Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин
Казахская ССР, Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1905
Дочь: Пономарев Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин
Рождение ребёнка
20.04.1914
Сын: Васильев Феодор
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин
Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.12.1915
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Ильин
Станица Щучинская, Российская империя
Смерть
Между 1918 и 1920
Щучинск, Акмолинская, Казакстан