Васильев Иоанн Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1918 и 1920
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Илья Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1897
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова
Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.05.1901
Сын: Васильев Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова
Казахская ССР, Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1905
Дочь: Пономарев Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
20.04.1914
Сын: Васильев Феодор
Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова
Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.12.1915
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова
Станица Щучинская, Российская империя
Смерть
Между 1918 и 1920
Щучинск, Акмолинская, Казакстан