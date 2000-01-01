Васильев Иоанн Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Иоанн Ильин

Васильев Иоанн Ильин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1918 и 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Илья Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1897

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова

Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.05.1901

Сын: Васильев Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова

Казахская ССР, Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1905

Дочь: Пономарев Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
15.09.1907

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Васильев Феодор

Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова

Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Васильев Параскева Феодорова

Станица Щучинская, Российская империя
Смерть
Между 1918 и 1920
Щучинск, Акмолинская, Казакстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close