Васильев Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Леонтий Иванович

Васильев Леонтий Иванович

avatar

Место рождения

Казахская ССР, Акмолинская обл.

Дата рождения

16.05.1901

Дата смерти

31.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1901

Отец: Васильев Иоанн Ильин

Мать: Васильев Параскева Феодорова

Казахская ССР, Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
31.01.1943
Похороны
Неизвестно
г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close