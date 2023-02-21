Васильев Леонтий Иванович
Место рожденияКазахская ССР, Акмолинская обл.
Дата рождения16.05.1901
Дата смерти31.01.1943
ПолМужской
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1901
Отец: Васильев Иоанн Ильин
Казахская ССР, Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Владимир Леонтьевич
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
31.01.1943
Похороны
Неизвестно
г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия