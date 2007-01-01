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(Васильева) Зоя Ивановна

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Место рождения

Станица Щучинская, Российская империя

Дата рождения

16.12.1915

Дата смерти

09.06.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Между 1876 и 1881 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1915

Отец: Васильев Иоанн Ильин

Мать: Васильев Параскева Феодорова

Станица Щучинская, Российская империя
Бракосочетание
1935

Муж: Тарабрин Петр Афанасьевич

Супруг(-а): Зоя Ивановна (Васильева)
Рождение ребёнка
16.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
22.09.1937

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
10.03.1939

Сын: Тарабрин Валерий Петрович

Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
02.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич

Омск, Россия
Смерть
09.06.1986
Щучинск, Казахстан
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