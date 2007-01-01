(Васильева) Зоя Ивановна
Место рожденияСтаница Щучинская, Российская империя
Дата рождения16.12.1915
Дата смерти09.06.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1915
Отец: Васильев Иоанн Ильин
Станица Щучинская, Российская империя
Бракосочетание
1935
Супруг(-а): Зоя Ивановна (Васильева)
Рождение ребёнка
16.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
22.09.1937
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
10.03.1939
Сын: Тарабрин Валерий Петрович
Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
02.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарабрин Петр Афанасьевич
Омск, Россия
Смерть
09.06.1986
Щучинск, Казахстан