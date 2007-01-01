Тарабрин Петр Афанасьевич
Место рожденияКнязевка, Казахстан
Дата рождения16.05.1913
Дата смерти13.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1913
Князевка, Казахстан
Бракосочетание
1935
Жена: Зоя Ивановна
Супруг(-а): Зоя Ивановна (Васильева)
Рождение ребёнка
16.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоя Ивановна
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
22.09.1937
Дочь: Галина Петровна
Мать ребёнка: Зоя Ивановна
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
10.03.1939
Сын: Тарабрин Валерий Петрович
Мать ребёнка: Зоя Ивановна
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
02.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоя Ивановна
Омск, Россия
Смерть
13.10.1992
Щучинск, Казахстан
Похороны
16.10.1992
Щучинск, Казахстан