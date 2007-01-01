Тарабрин Петр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабрин Петр Афанасьевич

Тарабрин Петр Афанасьевич

avatar

Место рождения

Князевка, Казахстан

Дата рождения

16.05.1913

Дата смерти

13.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1913

Отец: Тарабарин Афанасий Антониев

Мать: Тарабрина Прасковья Никитовна

Князевка, Казахстан
Бракосочетание
1935

Жена: Зоя Ивановна

Супруг(-а): Зоя Ивановна (Васильева)
Рождение ребёнка
16.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Ивановна

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
22.09.1937

Дочь: Галина Петровна

Мать ребёнка: Зоя Ивановна

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
10.03.1939

Сын: Тарабрин Валерий Петрович

Мать ребёнка: Зоя Ивановна

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
02.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Ивановна

Омск, Россия
Смерть
13.10.1992
Щучинск, Казахстан
Похороны
16.10.1992
Щучинск, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close