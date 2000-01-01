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Тарабрин Валерий Петрович

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Место рождения

Щучинск, Казахстан

Дата рождения

10.03.1939

Дата смерти

05.01.1979

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939

Отец: Тарабрин Петр Афанасьевич

Мать: Зоя Ивановна

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
12.07.1961

Сын: Тарабрин Валерий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
01.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
21.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Щучинск, Казахстан
Смерть
05.01.1979
Щучинск, Казахстан
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