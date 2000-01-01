Тарабрин Валерий Петрович
Место рожденияЩучинск, Казахстан
Дата рождения10.03.1939
Дата смерти05.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939
Отец: Тарабрин Петр Афанасьевич
Мать: Зоя Ивановна
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
12.07.1961
Сын: Тарабрин Валерий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
01.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
21.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Щучинск, Казахстан
Смерть
05.01.1979
Щучинск, Казахстан