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Тарабарин Афанасий Антониев

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Место рождения

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 04.07.1881

Дата смерти

С 1917 по 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.07.1881

Отец: Тарабрин Антон Андреевич

Мать: Тарабрин Пелагея Фролова

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Тарабрин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна

Оренбургская губ., Покровский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна

Рождение ребёнка
16.05.1913

Сын: Тарабрин Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна

Князевка, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Тарабрин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна

Кокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка
Смерть
С 1917 по 1918
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