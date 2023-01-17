Тарабарин Афанасий Антониев
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.07.1881
Дата смертиС 1917 по 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.07.1881
Отец: Тарабрин Антон Андреевич
Мать: Тарабрин Пелагея Фролова
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Тарабрин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна
Оренбургская губ., Покровский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна
Рождение ребёнка
16.05.1913
Сын: Тарабрин Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна
Князевка, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Тарабрин Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Тарабрина Прасковья Никитовна
Кокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка
Смерть
С 1917 по 1918