Тарабрин Пелагея Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрин Пелагея Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.07.1881

Сын: Тарабарин Афанасий Антониев

Отец ребёнка: Тарабрин Антон Андреевич

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Тарабарин ?

Отец ребёнка: Тарабрин Антон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабрин Антон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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