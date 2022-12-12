Тарабрин Пелагея Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.07.1881
Сын: Тарабарин Афанасий Антониев
Отец ребёнка: Тарабрин Антон Андреевич
Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Тарабарин ?
Отец ребёнка: Тарабрин Антон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно