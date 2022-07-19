Тарабрин Антон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Тарабрин Андрей
Мать: Параскева Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарабрин Пелагея Фролова
Рождение ребёнка
Около 04.07.1881
Сын: Тарабарин Афанасий Антониев
Мать ребёнка: Тарабрин Пелагея Фролова
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Тарабарин ?
Мать ребёнка: Тарабрин Пелагея Фролова
Смерть
Неизвестно