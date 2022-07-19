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Тарабрин Антон Андреевич

Место рождения

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Тарабрин Андрей

Мать: Параскева Филипова

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабрин Пелагея Фролова

Рождение ребёнка
Около 04.07.1881

Сын: Тарабарин Афанасий Антониев

Мать ребёнка: Тарабрин Пелагея Фролова

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Тарабарин ?

Мать ребёнка: Тарабрин Пелагея Фролова

Смерть
Неизвестно

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