Тарабрин Василий Афанасьевич
Место рожденияОренбургская губ., Покровский уезд.
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарабрин Семен
Мать ребёнка: (Родина) Мария
Рождение ребёнка
С 1920
Сын: Тарабрин Николай
Мать ребёнка: (Родина) Мария
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мелешин (Тарабрин) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: (Родина) Мария
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тарабрин Иван
Мать ребёнка: (Родина) Мария
Смерть
Около 1970