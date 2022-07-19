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Тарабрин Василий Афанасьевич

Место рождения

Оренбургская губ., Покровский уезд.

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Тарабарин Афанасий Антониев

Мать: Тарабрина (Ноздрина) Прасковья Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарабрин Семен

Мать ребёнка: (Родина) Мария

Рождение ребёнка
С 1920

Сын: Тарабрин Николай

Мать ребёнка: (Родина) Мария

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мелешин (Тарабрин) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: (Родина) Мария

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тарабрин Иван

Мать ребёнка: (Родина) Мария

Смерть
Около 1970

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