(Родина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
С 1920

Сын: Тарабрин Николай

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мелешин Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич

Казахстан
Рождение ребёнка
1930

Сын: Тарабрин Иван

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарабрин Семен

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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