(Родина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
С 1920
Сын: Тарабрин Николай
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мелешин Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич
Казахстан
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тарабрин Иван
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарабрин Семен
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно