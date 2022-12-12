Мелешин (Тарабрин) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелешин (Тарабрин) Клавдия Васильевна

Мелешин (Тарабрин) Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1925

Дата смерти

06.06.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1925

Сын: Мелешин Владимир

Отец ребёнка: Мелешин Виктор Тимофеевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение
1925

Отец: Тарабрин Василий Афанасьевич

Мать: Мария

Казахстан
Рождение ребёнка
10.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелешин Виктор Тимофеевич

Смерть
06.06.1989
Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close