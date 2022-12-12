Мелешин (Тарабрин) Клавдия Васильевна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1925
Дата смерти06.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1925
Сын: Мелешин Владимир
Отец ребёнка: Мелешин Виктор Тимофеевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение
1925
Отец: Тарабрин Василий Афанасьевич
Мать: Мария
Казахстан
Рождение ребёнка
10.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелешин Виктор Тимофеевич
Смерть
06.06.1989
Казахстан