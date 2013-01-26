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Мелешин Виктор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

26.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1925

Сын: Мелешин Владимир

Мать ребёнка: Мелешин Клавдия Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение
15.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелешин Клавдия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик, печник и просто мастер на все руки.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.2013
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