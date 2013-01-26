Мелешин Виктор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти26.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1925
Сын: Мелешин Владимир
Мать ребёнка: Мелешин Клавдия Васильевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение
15.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелешин Клавдия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик, печник и просто мастер на все руки.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.2013