Тарабрина (Ноздрина) Прасковья Никитовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.10.1882
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1882
Отец: Ноздрин Никита Васильев
Мать: Елена (Патрикиева?)
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Тарабрин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев
Оренбургская губ., Покровский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев
Рождение ребёнка
16.05.1913
Сын: Тарабрин Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев
Князевка, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Тарабрин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев
Кокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка
Смерть
Около 1962
Щучинск, Казахстан