Тарабрина (Ноздрина) Прасковья Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина (Ноздрина) Прасковья Никитовна

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Место рождения

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 14.10.1882

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

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Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1882

Отец: Ноздрин Никита Васильев

Мать: Елена (Патрикиева?)

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Тарабрин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев

Оренбургская губ., Покровский уезд.
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев

Рождение ребёнка
16.05.1913

Сын: Тарабрин Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев

Князевка, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Тарабрин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Тарабарин Афанасий Антониев

Кокчетовская обл., Рузаевский р-н, Октябрьский с/с, с. Бориславка
Смерть
Около 1962
Щучинск, Казахстан
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