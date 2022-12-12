(Домникова) Елена (Патрикиева?)
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1864
Отец: Домников Петр Петров
Мать: Параскева Евстафьева
Бракосочетание
31.10.1881
Кулагино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 14.10.1882
Дочь: Тарабрина Прасковья Никитовна
Отец ребёнка: Ноздрин Никита Васильев
Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно