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(Домникова) Елена (Патрикиева?)

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Место рождения

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 20.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1864

Отец: Домников Петр Петров

Мать: Параскева Евстафьева

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.10.1881

Муж: Ноздрин Никита Васильев

Кулагино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 14.10.1882

Дочь: Тарабрина Прасковья Никитовна

Отец ребёнка: Ноздрин Никита Васильев

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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