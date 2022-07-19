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Ноздрин Никита Васильев

Место рождения

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1864

Отец: Ноздрин Василий Алексеев

Мать: Параскева Кузьмина

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.10.1881

Жена: (Домникова) Елена (Патрикиева?)

Кулагино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 14.10.1882

Дочь: Тарабрина (Ноздрина) Прасковья Никитовна

Мать ребёнка: (Домникова) Елена (Патрикиева?)

Дедово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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