Ноздрин Никита Васильев
Место рождения
Дата рождения01.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1864
Отец: Ноздрин Василий Алексеев
Мать: Параскева Кузьмина
Бракосочетание
31.10.1881
Кулагино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 14.10.1882
Дочь: Тарабрина (Ноздрина) Прасковья Никитовна
Мать ребёнка: (Домникова) Елена (Патрикиева?)
Смерть
Неизвестно